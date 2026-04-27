Националниот џез оркестар дел од јубилејно издание на „Денес е сѐ во знакот на џезот“

Со звуците на импровизацијата и слободниот дух на џезот, Национален џез оркестар на 29 април ќе биде дел од одбележувањето на значајниот јубилеј – десет години од фестивалот „Денес е сѐ во знакот на џезот“, кој традиционално ја збогатува културната сцена во Скопје.

Фестивалот започнува со посебна енергија, насочена кон најмладата публика. Првиот ден е резервиран за настанот „Џез за децата“, кој ќе се одржи во зелениот амбиент на Парк Фредерик Шопен во општина Кисела Вода, со почеток од 12 часот. Оваа интерактивна работилница не е само музички настан, туку вистинско патување низ светот на џезот. Преку игра, звук и директна комуникација со музичари, децата ќе имаат можност да ги откријат основите на овој уникатен музички правец – од ритам и импровизација, до емоција и слобода на изразување.

Од Општина Кисела Вода потенцираат дека поддршката на вакви настани е инвестиција во културниот развој на новите генерации. Тие нагласуваат дека преку вакви иницијативи, Скопје станува дел од глобалната мрежа на над 190 земји кои го слават џезот како универзален јазик на уметноста. Работилницата е од отворен карактер, што значи дека сите заинтересирани – не само учениците – се добредојдени да бидат дел од ова музичко доживување. Влезот е слободен, а искуството – непроценливо.

Јубилејното издание на фестивалот ветува богата програма, но токму почетокот со најмладите испраќа силна порака: иднината на музиката започнува денес.