Наташа Беквалац се пофали со свршенички прстен на раката: „Кажав да“

Пејачката Наташа Беквалац се огласи на својот Инстаграм профил и ги шокираше сите кога објави слика на која носи свршенички прстен.
Имено, таа направи селфи на кое го гледаме прстенот во преден план, а пејачката кратко напиша:
– Реков да – многумина мислеа дека пејачкатанавистина повторно ќе се мажи.
По оваа фотографија, Наташа објави уште една каде јасно стави до знаење дека си купила прстен.
Заедно со претходниот опис, таа додаде:
– Конечно за себе.
Патем, Наташа Беквалац беше мажена трипати.
фото:Instagram printscreen/bekvalceva