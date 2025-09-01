Наташа Беквалац се пофали со свршенички прстен на раката: „Кажав да“

Пејачката Наташа Беквалац се огласи на својот Инстаграм профил и ги шокираше сите кога објави слика на која носи свршенички прстен.

Имено, таа направи селфи на кое го гледаме прстенот во преден план, а пејачката кратко напиша:

– Реков да – многумина мислеа дека пејачкатанавистина повторно ќе се мажи.

По оваа фотографија, Наташа објави уште една каде јасно стави до знаење дека си купила прстен.

Заедно со претходниот опис, таа додаде:

– Конечно за себе.

Патем, Наташа Беквалац беше мажена трипати.

фото:Instagram printscreen/bekvalceva