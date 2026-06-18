Наташа Беквалац откри дека нејзиниот совршен маж е всушност резултат на вештачка интелигенција, што предизвика бројни реакции на социјалните мрежи.

Наташа Беквалац го пронајде својот совршен маж, но само со помош на вештачка интелигенција.Нејзината сестра Кристина Беквалац малку си поигра со апликацијата и сакаше да ѝ го пронајде на сестра си совршениот маж, во што и успеа.

Пејачката беше воодушевена од изборот на АИ, па веднаш го сподели на Инстаграм и напиша:

– Бидејќи Кристина го доби совршениот маж од нејзиниот Chatgpt, еве што мисли мојата кукла, каков маж би ми одговарал. Не сум незадоволна – напиша таа со неколку емотикони за смеење.

Фотографијата брзо предизвика бројни реакции, а почнаа да се појавуваат шпекулации за нејзиниот љубовен живот. Сепак, Наташа не ја остави јавноста долго во неизвесност, туку набрзо откри за што се работи. Пејачката објасни дека мистериозниот маж не постои, туку е создаден со помош на вештачка интелигенција.

Беквалчева признава дека денес многу потешко ѝ е да влезе во врска.

– Станав и пребирлива и претпазлива. Почнав да се сакам себеси, но не во смисла да бидам себична, туку сум свесна за своите приоритети и знам каков маж треба да изгледа за да се заљубам во него – изјави Наташа за Блиц.

Наташа се пошегува и „призна“ дека размислувала за врска со жена, и откри што ја спречило да ја оствари таа идеја.

– Многу ги сакам жените и никогаш не сум се обидела да го сокријам мојот афинитет кон жените и таа женска енергија. Дури и размислував за фактот дека можеби треба да бидам со жена и тоа навистина ме прави среќна, но проблемот е што не ме привлекуваат во сексуална смисла. Секако имам жени околу мене и нивна поддршка и многу сум среќна поради тоа – изјави пејачката за Блиц во свој стил.