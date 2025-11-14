Написите во српските медиуми го убедија некогашниот македонски пејач да се врати на сцената, но овој пат како русокоса пејачка: „Да знаев дека толку ви фалам, никогаш немаше да престанам“!

Филип Јаневски попознат како Фифи некогаш беше позната македонска пејачка ѕвезда. Успеа далеку да дотурка дури и во популарното регионално музичко шоу Х- фактор каде го шокираше и жирито со својот изглед, однесување, а најмногу со својот настап и пеење.

Само што тогаш се’ уште официјално беше ТОЈ и изгледаше малку поинаку. Со црна долга пократка коса, а денес ТОЈ го препознавате како ТАА… Како жена што ја красат сите женски атрибути!

Имено по својата родова трансформација, Фифи денес по неговата полова метаморфоза, откако се подложил на хормонски терапии, го промени полот, направил надградба каде што треба, сега коечно е свој. Онака како што Фифи отсекогаш се чувствувал – како жена! Само што од своето раѓање бил заробен во машко тело.

Денес го препознават како русокосата Џиа која сега живее и работи во Шведска. Македонија и родното Скопје ретко ги посетува, а последен пат беше забележан летово, како одмора и летува во Охрид, а сторијата и фотографиите осамнаа и на нашиот портал.

Спомените од плетната посета на родната земја, Џиа ги спакувала во едно клипчен анобјавено на својот Инстаграм.

Но, Фифи не го заборавија ниту Србија и српските медиуми… Напротив, дури и самата Џиа денес е изненадена колку го памети регионалната публика. Дали заради впечатливиот настап на Х-Фактор, несекојдневната животна приказна или најмногу ги заинтригирала неговата трансформација, сеедно. Важно е дека Џиа Јаневска со поголеми написи или помали, не се симна од насловниците на српските портали! Токму тоа ја убеди, дека можеби е време да врати на естрадната сцена и во Македонија и во Србија… Повторно да се стави во естраден погон во целиот регион.

„Да знаев дека волку ви фалам во Србија на музичката сцена, никогаш немаше да престанам со снимање на нов материјал. И вие ми фалите мене, ама ептен со вакви артикли и после цела една деценија од мое отсуство од Балканската “Шоу Бизнис” сцена. Баш сте напреднале со менталитет, прелепо , wooow љубави ! Ништо… морам да почнам да размислувам да се вратам на сцената, па да имате што да пишувате дури тогаш“ – споделила пријатно „изненаѓената“ Џиа!

