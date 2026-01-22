На вашето тело му треба детоксикација после празниците: Без драстични диети и стрес

Празниците завршија, а со нив и богатите трпези, бројните собири и, секако, обилните оброци што нè разгалија. Сега е вистинското време да јадете повеќе свежа храна и да му дадете на телото шанса да се ресетира.

По обилните празнични оброци, време е да му дадете на вашето тело малку олеснување и нежно чистење – без драстични диети и стрес.

Празниците завршија, а со нив и богатите трпези, бројните собири и, секако, обилните оброци што нè разгалија. Сега е вистинското време да јадете повеќе свежа храна и да му дадете на телото шанса да се ресетира.

Празничната детоксикација не значи гладување. Напротив, станува збор за свест при изборот на храна: повеќе зеленчук и овошје, интегрални житарки, лесни протеини и многу течности. Појадокот може да биде освежително смути или овесна каша со бобинки, додека ручекот и вечерата можат да бидат збогатени со супи, салати и печен зеленчук.

Не заборавајте на хидратацијата!

Водата е клучна за елиминирање на токсините, а билните чаеви никогаш не се доволни. Со соодветна хидратација, кожата сјае, а телото полесно се ослободува од вишокот течности и задржаните токсини.

Покрај храната, вклучете лесна физичка активност: прошетки, јога или краток тренинг од 20-30 минути на ден помагаат во циркулацијата и го забрзуваат метаболизмот.

И најважно – слушајте го вашето тело. Празничната детоксикација е можност да се вратите во избалансиран живот, но без строги правила. Умерено, постепено и со насмевка, вашето тело ќе ви биде благодарно.

фото: Freepik

Извор: Курир