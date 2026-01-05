На Саша Матиќ му е непријатно да ја отпее песна што ја сними со Рада Манојловиќ

Српскиот пејач Саша Матиќ може да се пофали со голем број дуети, од кои речиси секој си најде пат до срцата на публиката, но признава дека не верувал во ниту еден од нив.

Иако дуетот со Радо Манојловиќ стана хит, Саша тврди дека не бил воодушевен од текстот.

Песната „Мешај мала“ денес има милиони прегледи и се слуша со ист жар како кога беше објавена, а пејачот вели дека се срамел да пее таков текст, објавува Гранд.

„Луѓе мои, кога таа песна почнува на концерти, тој почеток: „Пак излегуваш сам“, ја пеев толку неволно поради текстот, не ми се допаѓа баш изразот „Мешај мала“, не знам. Се обраќам на жена, како на дама со „Мешај мала“, вели Матиќ.

Тој се присети и на разговор со Марина Туцаковиќ, која работеше на песна што едвај се согласи да ја сними.

„Тогаш ѝ реков на Марина: „Не дозволувај мене, кој го снимив „Кралја изгубних ствари“, кој го снимив „Кад љубав закасни“, да го пеам тоа, таа ми рече: „Па, нека меша, млада е“: Ден, денас, луѓе мои, ужасно е како луѓето реагираат на таа песна. Реагираат на сè, но тоа е лудо“, рече тој еднаш во емисијата „Ѕвездите на Гранд Специјал“.



Foto: Youtube/Printscreen/ Sašu Matića