На Саша Ковачевиќ му е забрането да ја напушти земјата, еве зошто

Пејачот Саша Ковачевиќ доживеа непријатност на аеродромот кога полицајците му забранија да ја напушти земјата поради неплатена казна.

За да стави крај на шпекулациите што почнаа да кружат, пејачот откри што всушност се случило во емисијата „Премиера – Викенд специјал“.

– Далеку од тоа да бидам уапсен, бев одбиен од аеродромот поради некаков сообраќаен прекршок. Се обидував да им платам – вели Саша Ковачевиќ и открива каква казна добил.

– Ова беше нешто што дури и не го знаев, кога истече регистрацијата, старите таблички мораа да се вратат во рок од два месеци, сфатив дека е нерегистрирано по три месеци. Без оглед на тоа што платив, ситуацијата е таква што не ги вратив табличките и затоа ме вратија – објасни пејачот.

Foto: print Screen/instagram