На Јелена Розга ѝ е дијагностицирана оваа болест – Еве како реагирала кога ги видела наодите

Пејачката Јелена Розга (48) е една од најпопуларните изведувачки на овие простори, но и покрај нејзиното присуство на јавната сцена, малкумина знаат за здравствениот проблем што го има.

Иако е дијагностицирана, Јелена не се откажува и храбро се држи.

– Па, сега мојата тироидна жлезда повторно не ме слуша, но се чувствувам добро, не се откажувам, не сакам да дојдам во таа лоша состојба. Кога ги гледам моите резултати, како што ми се случи претходно, паѓам во еден вид депресија: „О, не се чувствувам добро“… Сè е во ред, сега сум позитивна – рекла Розга.

Пејачката еднаш ја откри својата дијагноза

– Решив да ги испитам промените од медицинска перспектива и за жал, ми беше дијагностициран хипертироидизам – рекла таа.

Кога станува збор за пороците, Јелена признава дека не е без ниту еден порок.

– Сите имаме пороци. Кој е мојот порок? Можеби работам премногу. Перфекционизмот е добар за сите околу мене, секако, но всушност сум малку построга кон себе – признава таа за хрватскиот InMagazin.

