Многумина би рекле дека е невозможно, ама Накова со еден одговор ги стави во чудо следбениците

Атрактивната гевгеличанка Александра Накова по сите тековни теркови на денешното модерно време, според мнозинството ги има сите квалитети што би требало да ги поседува модел за насловна страница.

Долги и тенки нозе, тесен струк, подигнат задник, бујни силиконски гради, волуменозни усни, долга коса… За Накова и не е портебно мерење на пропорциите 90-60-90, таа едноставно е во совршена рамка.

За ваква става или е потребен напорен секојдневен тренинг, режим на исхрана, естетски корекции или најмногу дело на мајката природа.

Токму за тоа како го негува телото и ја одржува формата, Александра неодамна зборуваше јавно преку виртуелни прашања со своите следбеници.

Меѓу повеќето такви се најде едно чиј одговор изненади многумина.

-Здрава храна, многу вода и физичка активност. Не сум љубител на фитнес, така да препорачувам вежби по дома, пишува таа со што изненади дека ваквата форма се одржува само со вежби од дома.

Навидум неверојатно, но за неа ова очигледно функционира во беспрекорен ред.

Вистинска среќнничка нели, ако сосема го занемариме она коригираното.

фото:instagram printcreen/naleksandraofficial