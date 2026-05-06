Млади амбасадори на македонската песна: Петар Дамчески и Тијана Степановски од Мелбурн -„Молитва за Македонија“ (ВИДЕО)

Во време кога традицијата лесно се губи во современиот начин на живот, надеж будат младите кои со љубов и посветеност ја чуваат македонската песна и дух, дури и далеку од татковината. Токму такви се младите и талентирани Петар Дамчески и Тијана Степановски од Мелбурн, кои со своето творештво оставаат силен белег меѓу македонската дијаспора.

Овие две „златни грла“ неодамна го промовираа својот заеднички проект – емотивниот дует „Молитва за Македонија“, песна која носи силна порака за љубовта кон татковината, корените и идентитетот.

Видео записот е снимен на локации во Австралија и Македонија, симболично поврзувајќи ги двете татковини – онаа каде што живеат и онаа која ја носат во срцето.

За Тијана ова е прво музичко остварување, но со својот вокал и емоција таа јасно покажува дека пред неа стои светла музичка иднина.

Од друга страна, Петар веќе има зад себе неколку авторски песни, со што се докажува како сериозен и посветен уметник кој чекори сигурно на музичката сцена.

Нивната заедничка мисија е јасна – да ја негуваат и пренесуваат македонската песна, традиција и култура меѓу младите генерации во дијаспората. Преку нивниот труд и ентузијазам, македонската песна продолжува да живее и да се развива и надвор од границите на татковината.

Петар и Тијана се вистински пример дека љубовта кон Македонија нема граници.

Со „Молитва за Македонија“ тие не испраќаат само песна, туку и порака – дека корените не се забораваат, туку се негуваат и со гордост се пренесуваат на идните генерации.