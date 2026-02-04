Милица Тодоровиќ се породи: Еве какво име му даде на синот

Пејачката Милица Тодоровиќ се породи вчера во Белград, а пејачката доби здраво машко бебе.

Породувањето на Милица Тодоровиќ помина без проблеми, а и пејачката и бебето се добро. Таа вчера роди син во приватна клиника во Белград и го крсти Богдан.

Името Богдан е од старословенско потекло, формирано со спојување на зборовите „Бог“ и „дан“ (од дати), што симболизира „дадено од Бога“ или дар од Бога. Ова машко име често им се давало на деца кои родителите долго и со нетрпение ги очекувале, сметајќи ги за дар од Бога. Симболизира благодарност, благослов и духовна поврзаност.

Среќната вест брзо се прошири, а честитки веќе пристигнуваат од сите страни.

Се очекува пејачката или некој од нејзиниот тим наскоро да се огласи и да сподели повеќе информации за бебето и гордата мајка.

Foto: print screen/Instagram/milica.todorovicc.fp