Милица Тодоровиќ го крие таткото на детето, а соседите открија детали за него

Пејачката Милица Тодоровиќ се породи вчера (вторник, 03.Февруари), а според локалните медиуми, нејзиниот син Богдан и неговата мајка се во добра состојба.

И додека музичката ѕвезда го напушти породилното одделение, да се потсетиме како соседите зборуваа за партнерот на Тодоровиќ, кој го крие „како змија нозете“.

Локалните медиуми го посетија подрачјето каде што живее пејачката во српската престолнина за да разговараат со соседите за актуелната тема. Освен што сите имаа пофални зборови за својата позната соседка, тие открија и дека се гледале со нејзиниот партнер.

– Ова место е мало и изолирано. Сите се гледаме секој ден. Милица е позната пејачка и би било невообичаено да не ја видиме. Сепак, веќе некое време не е таму. Редовно го вадеше кучето, но не сме ја виделе со денови. Порано беше познато да го пие првото утринско кафе во кафуле долу кај Сале. Сега дури ни тоа. Значи, дефинитивно си замина – вели една постара дама која додава:

– Во последно време беше дополнително расположена. Таа е секогаш насмеана. Нејзината смеа секогаш се слуша. Но, сега зрачеше со посебна енергија. Можеше да се види промена. Ќе биде таму еден дечко да пие кафе со неа. Но, немавме поим дека тоа е нејзиниот партнер. Изгледаат многу хармонични и убави. Мица ќе биде добра мајка. Можете да го почувствувате тоа – изјави соседката за Блиц.рс

Според гласините, партнерот со кој музичката ѕвезда има дете е економист кој работи во голема компанија во Белград, има 37 години и е вистински господин.

Тој е оној кој наводно не сака да се експонира пред медиумите, а Милица мора да ја почитува неговата желба.

Да ве потсетиме, Милица Тодоровиќ потврди дека е бремена по само два месеци врска со нов партнер, кој е непознат за јавноста. Оттогаш, пејачката е во строга тајност, откривајќи ја добрата вест само на најблиските, а во таа прилика ги откажа своите настапи.

фото:Instatgram printscreen/milicatodorovicofficial