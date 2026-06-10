Миа Борисављевиќ го доби најчудниот роденденски подарок од сопругот

Миа Борисављевиќ го прослави својот 42-ри роденден, а на социјалните мрежи се пофали со подароците што ги доби.

Малку е да се каже дека пејачката била воодушевена од изненадувањето што нејзиниот сопруг Бојан Грујиќ ѝ го подготвил.

Миа го прослави роденденот во теретана, каде што доби торта и подароци.

Таа покажа дека од нејзината ќерка добила книга, а потоа позираше покрај шарена торта и покажа златен ланец со буквите Е и Т, иницијалите на нејзините ќерки Теа и Ема.

Сепак, најмногу ја воодушеви подарокот за роденден што го доби од нејзиниот сопруг.

Доставувачите и донесоа опрема, односно справи за вежбање што ги сакаше долго време во теретаната, а доби и огромен букет цвеќе и кутија чоколади.

Воодушевено скокна во прегратката на Бојан, кој ја крена и ја заврте.

Да потсетиме, Миа неодамна зборуваше за нејзиниот однос со сопругот и родителството.

– Бојан и јас имаме сосема различни енергии. Тој е Риби во хороскоп, а јас сум Близнак, тој е смирен, размислува, мери трипати, а потоа сече. А јас сум спротивна – рече таа, а потоа продолжи:

– До целта стигнуваме без проблеми и расправии. Го почитувам неговото мислење, тој завршил музичко училиште, свири четири инструменти, поминал многу натпревари и го почитувам неговото музичко мислење. Некако се надополнуваме, бидејќи тој има нешто што јас го немам, и обратно, кажа пејачката.

фото: Instagram printscreen/miaborisavljevic