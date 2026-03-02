Марија Шерифовиќ за врската со синот: Верувам дека е така за сите мајки

Пејачката Марија Шерифовиќ го претстави новиот албум „Срца“ кој вешто го криеше, е тоа што нејзиниот нов проект кој е посветен на децата.

Марија доби идеја да сними песни за мали деца, а сега, во разговор со новинарите, откри како изгледа нејзиниот секојдневен живот со нејзиниот син.

– Марио има проблем да се одвои од мене дури и за секунда, па затоа сум со него и во тоалет. Но, верувам дека така е за сите мајки – објаснила таа.

Како што истакна, преку работата на детските песни, сфатила дека возрасните имаат многу да научат од децата, па откри што Марио ја научил.

– Брзината на прилагодување на ситуацијата – рекла таа, а потоа одговори колку е предизвикувачки да се биде мајка на момче.

– Што би рекла баба Верица, тој не е хиперактивен, туку само љубопитен – одговорила таа за „Гранд“.

Пејачката на шега зборуваше и за тоа што очекува од овој албум.

– Ова е направено за сите деца и мислам дека ќе влезе во срцата на најмалите и дека ќе им биде полесно на мајките. Да го живеат животот, да се истушираат брзо, да пијат кафе или што и да е додека ги слушаат тие шест песни – додала таа.

Foto: printscreen/Instagram/Youtube