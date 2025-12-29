Марија Шерифовиќ отвори душа: „Тој е најважната машка фирура во мојот живот“

Марија Шерифовиќ ќе ја памети годината што завршува по многу убави моменти, но имаше и тага. Одржа низа фантастични концерти, патуваше и уживаше во друштвото на својот син Марио, но се соочи и со загубата на својот татко, Рајко Шерифовиќ, а сега проговори за сè.

-Кога ја гледам целата година кон крајот на овој круг од 365 дена, ми се чини дека беше голем емотивен ролеркостер. Започна проследено со огромна количина љубов што ја разменив со мојата публика за време на турнејата „Долази љубав“. По неа следеше заслужен одмор, кој навистина ми беше потребен, пред сè, за да соберам впечатоци и целата позитивна енергија што ја добив од речиси милион луѓе за кои пеев на турнеите – рече Марија.

Марија го загуби својот татко, и како што вели, тогаш пронајде сила во себе.



– За жал, самиот крај на годината донесе некои неизбежни животни таги низ кои поминува секој од нас. И колку и да учам да живеам со фактот дека мојот татко повеќе не е физички со мене, љубовта и сеќавањето на него се некоја нова сила што ја најдов во себе. Сигурна сум дека ми ја испраќа од некое поубаво место.

Во последните две години, декември беше особено важен месец за неа, бидејќи тогаш го слави роденденот на својот син.

– Декември стана мојот нов најважен месец во годината. Марио сега е големо момче на кое му посветувам секоја секунда од моето слободно време.

– Како што веќе реков, тој сега е најважната машка фигура во мојот живот – искрена е Марија Шерифовиќ.

Зборувајќи за претстојните новогодишни и божиќни празници, украсувањето на домот и украсувањето на елката, Марија Шерифовиќ искрено призна дека ужива во тие денови.

– Навистина ги сакам празниците и секаков вид семејно собирање. Толку многу што во мојата куќа елката е украсена преку целата година. Во пресрет на празникот, се разбира, сè е дополнително украсено и прилагодено на желбите на Марио. Но, фактот е дека навистина уживам во тие денови кога блиските пријатели и семејството се кај нас дома.

фото:Instagram printscreen/ serifovic