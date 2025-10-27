Македонскиот пејач и водител ќе стане татко за првпат

Младиот пејач и водител од Битола, Виктор Апостоловски и неговата сопруга Милена Доневска ќе станат родители за првпат.

Убавата вест во прилог на неколку специјални фотографии каде трудницата позира со идниот татко и стомакот во прв план, осамна на Фејсбук профиот на Виктор кој најваи дека бебето наскоро доаѓа.

Виктор и Милена се уште едни од многуте познати кои моментот при крајот на бременоста го овековечуваат преку специјална фотосесија која во иднина ќе виде спомен на едно време кога нештата биле сосема поинакви пред да дојде бебето.

Инаку, идните родители претходно беа во долгогодишна врска, а Виктор ја побара раката на сакатата пред две години, а ја ожени со голема битолска традиционална свадба веќе изстото лето 2023-то.

Виктор Апостоловски на јавноста и стана познат преку учеството на „Македонскиот идол“.

фото:Facebook/ Viktor Apostolovski