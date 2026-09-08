Македонија одбележува 35 години независност

На 8-ми септември 1991 година, граѓаните на Македонија на историскиот референдум со убедливо „за“ ја потврдија волјата за суверена и самостојна држава. Референдумското изјаснување претставуваше пресвртница со која започна процесот на создавање независна македонска држава и воспоставување сопствени институции, дипломатска мрежа, безбедносен систем и економски политики.

Три и пол децении подоцна, 35 години независност сведочат за долг и турбулентен пат исполнет со политички пресврти, безбедносни предизвици, тешки компромиси и борба за меѓународна афирмација. Од мирното осамостојување и членството во Обединетите нации, преку конфликтот во 2001 година и Преспанскиот договор, до членството во НАТО, историјата на независната држава е приказна за градење институции, зачувување на стабилноста и остварување на стратешките цели.

Повеќе активности се предвидени денеска за одбележување на 35-годишнината од осамостојувањето.

Претседателката Гордана Сиљановска-Давкова ќе положи цвеќе на вечното почивалиште на првиот претседател на Република Македонија, Киро Глигоров, на вечното почивалиште на претседателот Борис Трајковски и на вечното почивалиште на првиот претседател на Владата, Никола Кљусев. Предвидено е цвеќе да положат и делегации на Собранието, Владата, Генералштабот на Армијата, верските заедници, како и претставници на институции, дипломатскиот кор и на политичките партии.

Во 11:00 часот во Вила Водно ќе се одржи церемонија на доделување Орден „8 Септември“, на која претседателката Сиљановска Давкова ќе им додели ордени на Јордан Плевнеш и Раде Сиљан и постхумно на Џеват Гега, Мето Јовановски и Глигор Чемерски.

Премиерот Христијан Мицкоски по повод одбележувањето на 35-годишнината од независноста ќе биде домаќин и ќе има свое обраќање на свеченоста под мотото „Силно светнал ден!“. Свеченоста ќе се одржи на платото пред Владата со почеток во 14:00 часот.

Националниот археолошки музеј – Скопје организира свечен музејски настан „35 години – 35 предмети – 35 приказни“ по повод 35 години независност.

-Преку 35 внимателно одбрани предмети и нивните приказни, заедно ќе се потсетиме на богатото културно и историско наследство што сведочи за илјадници години историја на овие простори – стои во најавата за настанот, кој ќе се одржи во 15:00 часот во Националниот археолошки музеј – Скопје.

Концертот на светски познатиот диџеј и продуцент на хаус-музика Давид Гета што ќе се одржи вечерва во Скопје е финале на сите настани во рамки на манфестацијата „35 години незавосност на Македонија“, исполента со повеќе активностите и културните манифестации под мотото за 35 години независност во периодот од август до септември низ повеќе општини во државата, вклучувајќи го спектаклот „Силно светнал ден“ и ликовни колони.

Концертот на Дејвид Гета ќе се одржи на Националната арена „Тоше Проески“ во Скопје. Според најавите, Гета ќе настапи со продукцијата The Monolith Stadium Show.

Во рамки на прославата за 35 години независност на Македонија, на 1 септември во Скопје концерт одржа и светски познатиот тенор Хосе Карерас заедно со македонски музички ѕвезди и Македонската филхармонија, а на 4 септември се одржа мултимедијалниот сценски спектакл „Силно светнал ден“, кој го заокружи своето патување во државата со настап на повеќе од 120 артисти. Карванот „Силно светнал ден“ почна од Охрид на 9 август и посети 12 града во земјата. Во неговата реализација учествуваа познати македонски музички изведувачи и актери.