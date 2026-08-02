Маја Маринковиќ повторно заврши на лекар: Веднаш по летниот одмор побара лекарска помош

Натпреварувачката во ријалити шоуа, Маја Маринковиќ, со години беше упорна во грижата за својот изглед и подложувањето на бројни козметички процедури, а сега одлучи да се подложи на уште еден третман.

По враќањето од одмор, Маја веднаш заминала во клиниката, каде што објави на социјалните мрежи.

Овој пат, фокусот беше на пределот околу очите, а причината за одење кај специјалист беа брчките што и се појавиле во тој предел.

Маринковиќ сподели дел од постапката со своите следбеници на Инстаграм, покажувајќи ја атмосферата во ординацијата.

Како што е наведено, целта на новиот третман бил да се освежи пределот околу очите, но без значително да се промени изгледот по кој таа веќе е препознатлива.

Таканареченото „мачкино око“ на Маја со години привлекува посебно внимание, па очигледно сакала да го задржи тој ефект и по новата интервенција.

Маја никогаш не криела дека го менува својот физички изглед низ годините со помош на козметички процедури.

Според претходните наводи, таа ги корегирала носот, градите, усните, забите, брадата и јаболчниците, а воедно дополнително внимание посветила и на веѓите и трепките.

Foto: Printscreen/Instagram /majaamarinkovic