Луна Ѓогани расплакана и полна со емоции на својот јубилеен роденден (видео)

Јутјуберката и поранешна победничка во реалното шоу „Задруга“ се гушеше во солзи на забавата по повод својот 30-ти роденден.

Имено, Луна вечерва ги собра своите најблиски за да го прослават својот 30-ти роденден, а родителите на пејачката, Анабела Атијас и Гаги Ѓогани, ѝ отпеаја песна што ја обожава и ја доведоа до солзи.

Сестрата на Луна, Нина, го долови емотивниот момент.

„Оваа песна е толку емотивна што и мене ме тера да плачам. Кога беше напишана оваа песна, Луна ми беше во стомакот“, рекоа Анабела и Гага, а потоа Луна одржа емотивен говор:

„Моето семејство е сè за мене. Мајка ми и татко ми се одговорни за тоа зошто сум тука денес, ви благодарам многу и ве сакам повеќе од сè на светот“, додаде Луна. „Сите сме горди на вас“, рече Гаги, а потоа Луна кратко додаде: „Знам“.

Foto: Printscreen/Instagram/nina_djoganii