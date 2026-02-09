Луѓето ги тријат очите и не можат да веруваат: Карлеуша поради Цеца направи хаос на сцената на „Пинк ѕвезди“

Познато е дека Јелена Карлеуша и Цеца Ражнатовиќ се во сериозен конфликт со години, па дури и се на суд поради нивните груби зборови, но не е сè толку мрачно.

Без оглед на фактот дека меѓу нив постои нетрпеливост, тоа не е причина едната пејачка да не го отпее хитот на другата, дури ни во шоуата каде двете учествуваат.

Јелена се опушти во едно од ѕвездените шоуа на Пинк, и додека натпреварувачката го пееше хитот „Neću da budem ko mašina“ од нејзината „ривалка“ Цеце Ражнатовиќ, Карлеуша ја прегрна водителката Бојана Лазиќ и го отпеа гореспоменатиот хит.

Двете беа одлично расположени, атмосферата беше на врвот, а им се придружи и Драгомир Депсиќ Десингерица, кој исто така го знаеше текстот и го отпеа, но не се помрдна од жирито.

фото: Facebook printscreen/Jelena Karleuša