Лила со јасен фокус и водечка девиза: „Тоа што годините минуваат, мене не ме интересира“

Предивиците и проблемите неминовно ги имаме и ни се случуваат на сите, но сепак она за тоа како ќе го направивме сопствениот протокол на делување и психолошко оптеретување од секојдневието и општеството каде се живее, е тоа е лично наше…

Кој како знае и умее, секој со своите мани и доблести, наједноставно би било да се тргне од базата, она што би се нарекло генерички пристап кон нештата.

Познатата ТВ водителка и инфлуенсерка Лила Филиповска точно си знае под која девиза го почнува денот.

Кратка и едноставна равенка, а ако тргнеме од она „нема време за ништо“ или „времето лета“, тогаш она што е наша работа сигурно веќе и повеќе од доволно за она што нималку не би требало да биде наше!

А кога времето лето, прва асоцијација се годините, ама и перцепцијата за истите, а Лила се пронајде токму во овој цитат:

-Не брзав да пораснам, не брзам ниту да остарам. Тоа што годините минуваат, не ме интересира… секој оди по својот пат… стои во објавата од „стори“ приказните на Лила.

А Лила веќе од следното „стори“, покажа дека нема отстапки од она што таа го прави за помирно да живее, среќно и исполнето. За неа веќе добропознато – патување!

Овој пат се присети на Венеција- Италија од авантурата пред неолку години…

Дилеми нема, куферите се пакуваат и чао, чао, а дестинацијата можеби веќе ставена на агенда!

фото:Instagram printscreen/lilafilipovska