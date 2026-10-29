Лепа Брена со сета сила му удри шамар на водител! Тој падна на подот: „Нели ти реков тоа да не ме прашуваш?!“ (Видео)

Едно видео каде балканската ѕвезда Лепа Брена беше извадена од памет од само едно прашање, е главна тема која кружи во медиумите од регионот.

За интервјуто среде кое Лепа Брена се почувствува испровоцирано, па му удри шамар на водителот, не престанува да се пишува и коментира.

Имено, Брена многу се изнервира кога водителот ја праша каков и бил еден дечко во нејзината младост.

Понесена од емоциите, Брена дрско му одговори на водителот и му удри шамар, со што со својата постапка ја шокираше јавноста.

– Нели ти реков тоа да не ме прашуваш?! – рече таа, за потоа со сета сила да го удри водителот на емисијата, кој од јачината на ударот падна на подот.

Секако, станува збор само за шега и скеч кој го снимија како сон што водителот го сонува, а потоа доаѓа во нејзиниот апартман каде што започнува интервјуто.

фото:You tube printscreen/Press Pretres