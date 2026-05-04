Радио Милева сериозен аларм

Лепа Брена повторно се соочи со болеста што веќе ја победи

3 мин. читање
Лепа Брена повторно се соочи со болеста што веќе ја победи

Музичката ѕвезда Лепа Брена се бори со тромбоза веќе 18 години. Иако ја држи состојбата под контрола благодарение на редовната терапија, пејачката е свесна дека напорните концерти и честите патувања со авион можат да ја влошат болеста.

Како што објави Свет, таа неодамна му признала на својот сопруг Боба Живојиновиќ дека се чувствува исцрпено и дека повеќе нема енергија како порано, по што тој веднаш реагирал и инсистирал таа да посети лекар.

Наводно, веднаш го повикал докторот кој ја оперирал и ѝ закажал преглед.

– Боба ѝ рекол дека не може да чека ниту еден ден и дека мора што поскоро да оди на преглед, бидејќи не може да поднесе нешто да ѝ се случи. Свесен е дека тромбозата е опасна болест и дека досега успеал да ја држи под контрола, но тоа е и подмолна болест. Нов тромб може да се формира за секунда и да предизвика хаос – открива извор близок до Живојиновиќ.

Инаку, Брена првпат се соочила со тромбоза пред 18 години. За време на еден настап, раката ѝ посинила и почнала да трне. Лекарите потоа откриле дека нејзината главна вена е запушена, и поради тоа, не ѝ било дозволено да лета некое време.

Ѝ беа дадени апчиња за разредување на крвта што мора да ги зема секој ден, а пред осум години беше во болница во Дедиње кога се пукна тој згрутчок на крв. Лекарите во тоа време ја предупредија дека мора да избегнува стрес и исцрпеност, и таа сè уште прави големи концерти како што правеше пред 30 години кога беше во полна сила.

– Ја надминав првата тромбоза одамна, но потоа продолжив напорно да работам. Фактот дека болеста се повтори е сериозен аларм. Живеам под речиси постојана напнатост и сè што се случува на работа или во моето семејство го доживувам премногу емоционално. Мојата воена дисциплина и перфекционизам имаат деструктивен ефект врз мене. Ми се чини дека никогаш не сум знаела како целосно да се одморам од моите обврски. Главниот проблем е што, дури и кога одам на одмор, премногу размислувам. Ова ментално преоптоварување може да ја врати болеста – објасни Брена  за својата здравствена состојба.

фото: instagram printscren/ lepabrenaa

Од истата категорија

Можеби ќе ви се допадне

To top