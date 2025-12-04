Лепа Брена ја вработи познатата водителка која ја снема од пред ТВ екраните- еве што сега работи во тимот на пејачката

Рада Раденковиќ беше една од омилените водителки, а неодамна откри дека работи за Лепа Брена.

Неодамна, таа се појави со нив на забава каде откри дека покрај пријателството со пејачката, има и деловна соработка.

– Тие се мои пријатели со децении. Од пред половина година сум ПР на нивната компанија, го комбиниравме убавото и корисното – ни откри таа, а за соработката со Бренa има само добри зборови:

– Се разбираме многу едноставно во секоја смисла, вклучително и деловната – рече Рада.

Да ве потсетиме дека Рада неодамна ги воодушеви сите кога објави видео од студиото на својот Инстаграм профил и откри дека се враќа на малите екрани.

Емисијата „Град“, која претходно се емитуваше на Пинк ТВ и која ја обожаваа речиси сите, повторно почна да се емитува, но на нова телевизија – Народна ТВ.

фото:You tube printscreen/ K1 Televizija/ Instagram printscreen/ lepabrenaa