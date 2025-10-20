Лепа Брена денес слави роденден: Еве колку години има пејачката

Лепа Брена, најголемата музичка ѕвезда од овој регион го прослави овој посебен ден опкружена со своето семејство и најблиските пријатели.

Во текот на децениската и богата кариера, Лепа Брена остави неизбришлив белег на музичката сцена и стана синоним за безвременски хитови кои сè уште се пеат низ целиот регион денес.

Брена неодамна се осврна на изјавата на Марија Шерифовиќ, која предизвика големо внимание во јавноста. Марија, имено, изјави дека пејачите над 60 години треба да се повлечат од сцената. Легендарната пејачка ја пречека оваа тема со насмевка и доза на хумор.

– Ќе ја прашам кога ќе наполни 60 години. Тогаш ќе биде најслатка кога ќе пее, а јас само ќе ѝ пријдам и ќе ѝ кажам: „Што рече штотуку?“ Можеби дотогаш ќе има еден куп деца, тие деца ќе пораснат, ќе си одат по својот пат… И тогаш што ти останува? Твојата прва љубов останува – а нашата прва љубов е публиката – рече Брена.

По продажбата на Гранд, но и откако нејзиниот долгогодишен деловен партнер Саша Поповиќ почина на 1 март, Брена признава дека донела важни животни одлуки и целосно го променила својот фокус.

– Бидејќи повеќе го немаме Гранд, свртив нов лист и решив да го живеам својот живот, без да следам сè што се случува на сцената и во шоу-бизнисот. Тоа повеќе не е моја работа, ниту моја обврска. Повеќе не гледам ништо. Имам лаптоп и на него гледам Нетфликс, најчесто документарци за познати луѓе – актери, пејачи и спортисти – и сè низ што поминале. Нивните животни приказни се фасцинантни, особено моментите на ментални сломови и начините на кои се справуваат со славата, успехот и парите – искрено призна пејачката за Курир.

Лепа Брена, вистинско име Фахрета Јахиќ, е родена на 20 октомври 1960 година во Тузла, а пораснала во Брчко. Пејачката денес го слави својот 65-ти роденден.

