Кристијан Голубовиќ откри детали од разговорот со Душко Тошиќ: „Ме праша дали скокав по силиконите на Карлеуша“

Поранешниот учесник во ријалити шоу Кристијан Голубовиќ ги негираше обвинувањата дека Душко Тошиќ му се заканувал поради Јелена Карлеуша и откри како се одвивал нивниот разговор.

По семејната драма со неговата невенчана сопруга Кристина Спалевиќ и смртта на нејзината пријателка Стела Савиќ, Кристијан со денови е во фокусот на јавноста.

Голубовиќ зборуваше за овие теми синоќа во емисијата на Огњен Амиџиќ, а се осврна и на наводниот конфликт со поранешниот сопруг на Јелена Карлеуша, фудбалерот Душко Тошиќ.

Кристијан ги негираше приказните дека Тошиќ му се заканувал, нагласувајќи дека станува збор само за телефонски разговор кој,бил погрешно протолкуван во јавноста.

– Немаше закани. Ми се јави и ми рече: „Здраво Кристијан, овде е Тошиќ“. Прашав кој Тошиќ, а тој рече: „Па, јас играм фудбал“. Ме праша дали сум дал изјава за весникот дека скокам на силиконите на неговата сопруга – рече Голубовиќ.

Тој тврди дека веднаш јасно ги искажал својата позиција и границите на комуникацијата.

– Му реков: „Не, не сум го направил тоа, а ако сум го направил, не можам да зборувам за тоа со тебе. Имаш две деца и ги почитувам нив и тебе како сопруг и сопруга. Тука заврши сè. Никогаш повеќе не ме контактираше – објасни Кристијан и додаде:

– Јелена ме нарече криминалец два или три пати, а оној со кого беше, оној главниот, ме сретна на почетокот на деведесеттите и ми рече: „Кога ќе го носам тој ланец и тој пиштол?“, а јас му реков дека има време…

Да потсетиме, во истата емисија, Кристијан зборуваше и за помирувањето со Кристина Спалевиќ, од кое не се откажува и покрај сè.

