Косата повторно ќе биде мека и сјајна: Фризерка открива како да се опоравите од сонцето, морето и хлорот

Летото може сериозно да предизвика хаос во вашата коса. Сонцето, морската сол, хлорот, потта и високите температури ја сушат вашата коса, правејќи ја покршлива и може дополнително да го иритираат вашиот скалп.

За среќа, со неколку едноставни промени во вашата рутина, вашата коса ќе го врати својот здрав, негуван изглед.

Дерматологот д-р Брендан Камп од Њујорк и фризерката Рејвен Хуртадо од Чикаго издвоија шест совети што можат да ѝ помогнат на вашата коса да се опорави и да се заштити за време на преминот од лето кон есен.

Заштитете ја косата од сонцето

Само затоа што температурите почнуваат да паѓаат не значи дека вашата коса повеќе не е изложена на УВ зраци. Сонцето може да ја исуши вашата коса, да ја направи покршлива и да ја осветли.

Ако сте надвор долго време, обидете се да ја заштитите вашата коса и скалп со шапка, капа или лесен шал.

Бидете особено внимателни ако сè уште одите на плажа или базен. Солта и хлорот дополнително ја сушат вашата коса со тоа што ја лишуваат од нејзините природни масла. По пливањето, исплакнете ја косата со обична, свежа вода.

Дозволете му на скалпот да дише

Топлината, потта, маслото, остатоците од производи и загадувањето можат да се насоберат на вашиот скалп и да го оптоварат.

Повременото длабоко миење може да помогне во отстранувањето на наслагите и намалувањето на иритацијата. Ако сте имале изгореници од сонце на скалпот во текот на летото, бидете дополнително нежни кога ја миете косата и користете млака или постудена вода.

Ако сè уште се потите од топлината или вежбањето, не ја врзувајте косата постојано. Лабава плетенка или лабава фризура може да биде подобар избор.

Рехидрирајте ја косата по пливање

Морската вода и хлорот можат дополнително да ја исушат вашата коса, како и високите температури и УВ зраците.

Затоа е важно темелно да ја исплакнете косата со свежа вода по пливање во океанот или базенот, а повремено да ѝ давате поинтензивен третман за хидратација. Целта е да се надомести дел од влагата што вашата коса ја изгубила во текот на летото.

Минимизирајте ја топлината

Феновите за коса, пеглите за коса и виткачите можат дополнително да ја ослабнат косата што веќе страдала од сонце, море и високи температури.

Топлинските алатки можат да ја променат структурата на косата и дополнително да ја извлечат влагата од неа, правејќи ја посклона кон кршење.

Секогаш кога е можно, оставете ја косата да се исуши природно. Ова е особено корисно ако вашата коса е обоена, бидејќи силното сонце може да придонесе за побрзо избледување на бојата, додека намалената употреба на топлина може да помогне бојата да изгледа посвежо подолго време.

Исечете ги оштетените врвови

Ако имате расцепени врвови, малку потстрижување може да направи голема разлика.

Комбинацијата од сонце, топлина, влажност, хлор и морска вода може да придонесе за расцепени врвови. Ако не се потстрижат, расцепените врвови можат да продолжат да се шират по косата.

Затоа, по летото, проверете ја состојбата на вашите врвови. Понекогаш е доволно минимално потстрижување, додека сериозно оштетената коса може да бара малку повеќе потстрижување.

Променете ја фреквенцијата на миење

Во текот на летото, веројатно ја миете косата почесто поради потење, пливање и поминување време на отворено. Но, кога температурите почнуваат да паѓаат, можеби е време да ѝ дадете пауза.

Пречестото миење може да ја лиши вашата коса од нејзините природни масла, правејќи ја сува и кршлива. Ако вашата коса и скалп не се валкаат брзо, обидете се постепено да го зголемувате времето помеѓу миењата.

Природните масла потоа можат да ја премачкаат вашата коса и да ѝ помогнат да ја задржи влагата, флексибилноста и цврстината.

На косата ѝ е потребен одмор по летото

Не мора да чекате да заврши летото за да почнете да се грижите за вашата коса. Заштитата од сонцето кога сте надвор, плакнењето на косата по плажата, избегнувањето на прекумерната топлина и редовното потстрижување на расцепените врвови можат да ви помогнат да ја одржите вашата коса здрава, советуваат експертите во Byrdie.

Како што температурите паѓаат, намалете го миењето и фокусирајте се повеќе на хидратацијата. На тој начин, ќе влезете во есен со помека, посјајна и помалку склона кон кршење.

извор:попара.мк

фото:Freepik