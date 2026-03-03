Композиторот Горан Ратковиќ- Рале му должел 68 илјади евра на Саша Поповиќ

Композиторот Горан Ратковиќ Рале му должел на покојниот Саша Поповиќ 68.000 евра.

Горан Ратковиќ Рале, кој неодамна итно имал операција на срце, како млад заминал во странство каде што бил уличен пејач, а кога се вратил во Србија, го запознал Саша Поповиќ, со кого почнал да соработува. Оттогаш, неговиот живот радикално се променил.

– Имавме еден наш пријател, Миладин Богосављевиќ, тој е текстописец кој во тоа време работел со Сале и му раскажал за нас. Сепак, Сале не сакаше да слуша. Дури и не ни кажа дека зборувал, но подоцна дознавме. Кога ја направивме песната „Не ме заборавај“ за Јована Типшин, таа ја однесе тогаш во ЗАМ, Сале слушна и праша кој ја направил, па таа вели: „Тоа се двајца момци, знаете, Рале и Срки Бој“, или Срки Бој и Рале, нема врска…се присети на соработката во емисијата со Славица Ѓукиќ Дејановиќ, која вели дека Саша бил многу директен и брзо станале добри пријатели.

Животот на Рале бил многу интересен, дури до таа мера што во еден момент не знаел колку кому му должи. До студиото каде што работел Рале, имало кафетерија каде што многу луѓе кои се повикувале на композиторот доаѓале да јадат и да пијат, па тој плаќал 10.000 марки месечно.

– Така е. Сè што си замислував како дете, и верувале или не, фантазирав за јадење месо секој ден. Колку штедливи беа моите баба и дедо, а кога ми се случи да почнам да заработувам огромни пари, воопшто не го гледав како нешто свое. Но, гледав, така е, некој ми го даде, не, Бог ми го даде, ајде да им го дадеме на луѓето – рече Рале.

Саша Поповиќ дојде еден ден и му покажа хартија со долг на кој пишуваше 68.000.

– Вака вели: „Не ми должиш ништо повеќе, не ме барај, од денес не ми барај ни една марка“. Го молам, немој да го правиш тоа, што ми е тоа мене, тоа ми е мене, можеби еден месец работа, немој, те молам, немој, па еве, сега ќе ти вратам. И не, тој нида чуе, ни да чуе, и таму се избубив потоа – рече композиторот.

