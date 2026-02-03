Колку пати годишно треба да купувате нова четка за заби? Еве го точниот број

Правилната замена на четката за заби е важен дел од оралната хигиена – и може да има големо влијание врз здравјето на вашите заби и непца.

Според препораките на релевантните професионални организации, вашата четка за заби треба редовно да се менува за да се обезбеди ефикасно и безбедно чистење.

Кога е вистинското време за нова четка за заби?

Општата препорака од стоматолозите и Американската стоматолошка асоцијација (ADA) е да ја менувате четката за заби приближно на секои 3 до 4 месеци (3-4 четки за заби годишно).

Ова значи дека повеќето луѓе треба да купат нова четка за заби најмалку четири пати годишно. Овој број може да варира во зависност од тоа колку често и колку темелно ги миете забите, како и од видот на четката за заби што ја користите (рачна или електрична).

Зошто е важна редовната замена?

Преку употреба, влакната на четката за заби се трошат и се деформираат со текот на времето. Истрошените и раширени влакна стануваат помалку ефикасни во отстранувањето на плакот и бактериите, што може да го зголеми ризикот од кариес и иритација на непцата, пишува Verywell Health.

Дополнително, ако неодамна сте биле болни (настинка, грип или болно грло), добра идеја е порано да ја замените четката за заби, бидејќи микроорганизмите можат да останат на неа и да придонесат за повторна инфекција.

Знаци дека е време за нова четка за заби

Покрај временската рамка, еве јасни знаци дека треба веднаш да ја замените четката за заби:

-Влакната се видливо раширени или свиткани

-Влакната повеќе не се цврсти и прави

-Четката за заби има лош мирис

-Чувствувате дека вашите заби не се правилно исчистени по миењето

Овие знаци обично значат дека четката за заби ја изгубила својата ефикасност и повеќе не ја чисти устата правилно.

Извор: Курир