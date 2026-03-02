Колку долго треба да можете да стоите на една нога, во зависност од вашата возраст

ЕДНОСТАВНА вежба – стоење на една нога – може да открие многу за здравјето и стареењето. Истражувањата покажуваат дека силата и рамнотежата се меѓу првите способности што опаѓаат со возраста, особено по 65-годишна возраст. Студија од 2023 година сугерира дека времетраењето на оваа вежба може да биде сигурна мерка за невромускулно стареење. Исто така, е поврзана со ризикот од паѓања и општа слабост. Според експертите и истражувањата, еве колку долго треба да можеме да стоиме на една нога, во зависност од нашата возраст.

Возраст од 18 до 39 години: 43 секунди

Луѓето на оваа возраст би требало да можат да ја одржуваат рамнотежата 43 секунди. Селина Лим од Националната здравствена служба (NHS) изјави: „Знаеме дека луѓето кои не можат да ја одржуваат рамнотежата онолку долго колку што се очекува за нивната возраст се изложени на поголем ризик од развој на болести во подоцнежниот живот. Со учество во „предизвикот со фламинго“, секој може брзо и лесно да процени дали е во ризичната група“, објавува „Метро“.

Возраст од 40 до 49 години: 40 секунди

За оваа возрасна група, очекуваното време е 40 секунди. Иако разликата не е голема, рамнотежата постепено се влошува со возраста. Затоа овој едноставен тест може да послужи како ран индикатор за промени во телото.

Возраст од 50 до 59 години: 37 секунди

Луѓето во педесеттите години би требало да издржат 37 секунди. Податоците од Британскиот журнал за спортска медицина покажуваат дека неможноста да се стои на една нога десет секунди во средна возраст може да биде поврзана со речиси двојно зголемен ризик од смрт во следните десет години.

Возраст од 60 до 69 години: 30 секунди

На оваа возраст, целта е 30 секунди. Деби Даер, клинички раководител за здраво стареење, вели: „Секојдневното движење носи непосредни придобивки. Вежбањето е одлично за менталното здравје и помага во одржувањето на мобилноста, силата и рамнотежата во подоцнежниот живот.“

Постар од 70 години

За лица на возраст од 70 до 79 години, очекуваното време се намалува на 18 до 19 секунди, додека оние над 80 години треба да траат нешто повеќе од пет секунди. Националната здравствена служба (NHS) забележува дека не е потребно да се обидувате да стоите повеќе од една минута, без оглед на возраста.