Кои се придобивките од консумирање природни шеќери?

Природните шеќери од овошјето и зеленчукот доаѓаат со хранливи материи и влакна, кои го забавуваат варењето и помагаат во стабилизирање на нивото на шеќер во крвта.

Прекумерната консумација на рафинирани шеќери е поврзана со зголемен ризик од срцеви заболувања и заболувања на црниот дроб.

Природните шеќери, како оние што се наоѓаат во овошјето, зеленчукот и млекото, се сметаат за подобар избор од рафинираниот шеќер. Предноста на природниот шеќер е што се наоѓа во храна што содржи и други хранливи материи, како што се влакна и витамини, кои помагаат да се забави неговата апсорпција во крвотокот.

Овошјето и зеленчукот се исто така богати со влакна, што го забавува варењето, што доведува до постепено зголемување на нивото на шеќер во крвта по оброкот. Овошниот сок е исто така извор на природен шеќер, но му недостасуваат влакна и има поголемо влијание врз нивото на шеќер во крвта, пишува health.com.

Покрај тоа, јаворовиот сируп и медот се сметаат за додадени шеќери, иако се сметаат за здрава алтернатива на рафинираниот шеќер.

За да се постигне умереност, се препорачува да се намали консумацијата на слатки, газирани сокови, засладени јогурти, засладени пијалоци, десерти и житарки со шеќер.

извор:попара.мк

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