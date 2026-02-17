Кога Рада ќе се соблече сите остануваат без зборови, а сега откри и што јаде

Рада Манојловиќ откри дека многу луѓе погрешно мислат дека имала силиконски импланти во градите и задникот, а сето тоа поради вишокот килограми што неодамна ги добила.

Пејачката исто така призна дека, како што вели, главата ѝ е моментално „како топка“, но дека вишокот килограми природно оди таму каде што сака.

– Единственото нешто што порасна се задникот и градите. Имам среќа што кога ќе добијам неколку килограми над мојата идеална тежина, таа оди точно таму каде што треба.

Пејачката отворено проговори за своите навики во исхраната и истакна што смета дека е клучно за добар изглед и одржување на стабилна телесна тежина.

– Не сум некој што ги лаже луѓето и раскажува приказни дека не јадам ништо. Така сум родена и така е. Би рекла дека јадам нормално, на строга диета, тренирам… Многу од тоа има врска со семејството – целото мое семејство е изградено вака. Можеби една од тајните е што не сакам слатки; верувам дека тоа многу значи, бидејќи луѓето лесно се разболуваат од слатки. Исто така, јадам малку – ако еден бургер во ресторан е 200 грама, јадам половина и тоа ми е доволно. Се ситам полека и уживам во секој залак. Навистина јадам сè, но тоа се мои навики – рече пејачката.

Foto: print screen/Instagram/radamanojlovic