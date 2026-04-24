Ким Кардашијан и Луис Хамилтон „ги уловија“ додека разменуваа нежности на плажа во Малибу (видео)

Американската ријалити ѕвезда Ким Кардашијан и седумкратниот шампион во Формула 1 Луис Хамилтон уживаа на плажа во Малибу, а фоторепортерите ги уловија додека разменуваа нежности.

Кардашијан уживаше во час по сурфање со својот нов партнер. Ги истакна облините во тесен нуркачки костим и горен дел од бикини. Папараците ги снимија и додека насмеани шетаа по плажата.

Фотографиите и снимките го привлекоа вниманието на корисниците на социјалните мрежи, а многумина сметаат дека тие двајца се идеален пар.

Kim Kardashian and Lewis Hamilton enjoy kiss on romantic surf pic.twitter.com/c42dAkiEkf — The Sun (@TheSun) April 21, 2026

Неодамна покренаа гласини дека планираат да почнат да живеат заедно. Ким минатата недела беше во Лондон на 24 часа за да помине време со него.

Гласините дека Ким Кардашијан и Луис Хамилтон се заедно почнаа да се шират во јануари оваа година откако извор откри дека поминале романтичен викенд во Велика Британија.

Потоа беа снимени во Париз. Беа долгогодишни пријатели, а неодамна меѓу нив се роди љубов. Хамилтон беше близок пријател со нејзиниот поранешен сопруг, раперот Канје Вест.

