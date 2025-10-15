Килограмите се топат како од шега: Протеинската диета е закон, во неа се колнат жените, а еве и зошто

Како инспирација за оваа диета послужила Аткинсовата диета чии основни принципи допринеле за настанување на една ваква брза, а сепак ефикасна диета без премногу навлегувања во начините на „работа”, фази и слично.

Се што треба да се направи е да се испочитува дванаесетдневното мени, а килограмите брзо ќе си заминат (секако колку ќе ослабете зависи од почетната тежина – колку е таа поголема – поголем број на килограми ќе заминат).

Протеинската диета не само што помага во брзото слабеење туку и во зголемувањето на мускулната маса. Лицето кое се храни според оваа диета не чувствува глад затоа што проетеините брзо даваат чувство на ситост. Оваа диета пред се е за луѓе кои се многу активни и имааат малку време за комплицирани оброци. Меѓутоа, како и секоја друга диета, и оваа има свои предности и недостатоци.

Предности :

– Многу брзо слабеете без премногу труд

– Поради долготрајното чувство на ситост, нема потреба за ужина

Недостатоци :

– Кога ја применувате оваа диета,нивото на шеќерот во крвта е намален и недоволен за нормално функционирање на телото.

Како изгледа протеинската диета по денови

Прв ден

Појадок: Црно кафе без шеќер, шолја млеко.

Ручек: Чаша сок од домати, 1 јајце, салата од варена зелка со малку растително масло.

Вечера: Порција варена или пржена риба (250 гр) ,салата од сезонски зеленчук.

Втор ден

Појадок: Црно кафе без шеќер, шолја млеко.

Ручек: Салата од зелка и свеж зеленчук со растително масло, порција риба (варена или пржена).

Вечера: Чаша кефир, 200 гр варено јунешко или говедско месо.

Трет ден

Појадок: Црно кафе без шеќер, шолја млеко.

Ручек: Парче тиква ( околу половина килограм) печена во рерна. Количината која ќе ја изедете не е ограничена.

Вечера: Салата од свежа зелка со растително масло, две јајца, 200 гр варено говедско или јунешко месо.

Четврти ден

Појадок: Црно кафе без шеќер, шолја млеко.

Ручек: 150 гр тврдо сирење, 3 големи варени моркови прелиени со растително масло, едно меко варено јајце.

Вечера: Овошје по избор (250 гр)

Петти ден

Појадок: Рендан морков со сок од лимон,чај.

Ручек: Една шолја сок од домати, една голема риба (пржена или варена).

Вечера: Овошје по избор (до 250 гр).

Шести ден

Појадок: Црно кафе без шеќер, шолја млеко.

Ручек: Салата од зелка и моркови, 250 гр варено пилешко.

Вечера: Две јајца, шолја исецани моркови прелиени со масло.

Седми ден

Појадок: Чај, 1 меко варено јајце.

Ручек: 200 гр варено говедско или јунешко месо, овошје.

Вечера: Шолја јогурт.

Осми ден

Појадок: Чај, 100 гр немасно сирење.

Ручек: 200 гр варено говедско или јунешко месо, овошје.

Вечера: Меко варено јајце, сезонска салата.

Девети ден

Појадок: Црно кафе без шеќер, шолја млеко.

Ручек: Салата од зелка и морков, 250 гр варено пилешко месо.

Вечера: Две јајца, шолја исецкан морков со малку путер.

Десети ден

Појадок: Рендани моркови со сок од лимон,чај.

Ручек: Пржена или варена риба (250 гр), шолја сок од домати.

Вечера: Овошје по избор.

Единаести ден

Појадок: Црно кафе без шеќер, шолја млеко.

Ручек: 150 гр тврдо сирење, 3 големи варени моркови прелиени со масло, едно меко варено јајце.

Вечера: Шолја јогурт.

Дванаести ден

Појадок: Црно кафе без шеќер,шолја млеко.

Ручек: Една голема тиква динстана на путер, 2 јаболка.

Вечера: Шолја јогурт.

Дополнителни напомени:

– Доколку имате редовни физички активности пред и после нив би требало да пиете јогурт ( по 2 дцл ).

– Секој ден треба да испиете по една чаша млеко во периодот кога сакате(најдобро кога ќе почувствувате глад.).

– Главен извор на протеини треба да биде посното месо и нискомасните млечни производи.

Извор: Kurir

Foto: Freepik