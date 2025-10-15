Килограмите се топат како од шега: Протеинската диета е закон, во неа се колнат жените, а еве и зошто

Како инспирација за оваа диета послужила Аткинсовата диета чии основни принципи допринеле за настанување на една ваква брза, а сепак ефикасна диета без премногу навлегувања во начините на „работа”, фази и слично.
Се што треба да се направи е да се испочитува дванаесетдневното мени, а килограмите брзо ќе си заминат (секако колку ќе ослабете зависи од почетната тежина – колку е таа поголема – поголем број на килограми ќе заминат).
Протеинската диета не само што помага во брзото слабеење туку и во зголемувањето на мускулната маса. Лицето кое се храни според оваа диета не чувствува глад затоа што проетеините брзо даваат чувство на ситост. Оваа диета пред се е за луѓе кои се многу активни и имааат малку време за комплицирани оброци. Меѓутоа, како и секоја друга диета, и оваа има свои предности и недостатоци.
Предности :
– Многу брзо слабеете без премногу труд
– Поради долготрајното чувство на ситост, нема потреба за ужина
Недостатоци :
– Кога ја применувате оваа диета,нивото на шеќерот во крвта е намален и недоволен за нормално функционирање на телото.
Како изгледа протеинската диета по денови
Прв ден
Појадок: Црно кафе без шеќер, шолја млеко.
Ручек: Чаша сок од домати, 1 јајце, салата од варена зелка со малку растително масло.
Вечера: Порција варена или пржена риба (250 гр) ,салата од сезонски зеленчук.
Втор ден
Појадок: Црно кафе без шеќер, шолја млеко.
Ручек: Салата од зелка и свеж зеленчук со растително масло, порција риба (варена или пржена).
Вечера: Чаша кефир, 200 гр варено јунешко или говедско месо.
Трет ден
Појадок: Црно кафе без шеќер, шолја млеко.
Ручек: Парче тиква ( околу половина килограм) печена во рерна. Количината која ќе ја изедете не е ограничена.
Вечера: Салата од свежа зелка со растително масло, две јајца, 200 гр варено говедско или јунешко месо.
Четврти ден
Појадок: Црно кафе без шеќер, шолја млеко.
Ручек: 150 гр тврдо сирење, 3 големи варени моркови прелиени со растително масло, едно меко варено јајце.
Вечера: Овошје по избор (250 гр)
Петти ден
Појадок: Рендан морков со сок од лимон,чај.
Ручек: Една шолја сок од домати, една голема риба (пржена или варена).
Вечера: Овошје по избор (до 250 гр).
Шести ден
Појадок: Црно кафе без шеќер, шолја млеко.
Ручек: Салата од зелка и моркови, 250 гр варено пилешко.
Вечера: Две јајца, шолја исецани моркови прелиени со масло.
Седми ден
Појадок: Чај, 1 меко варено јајце.
Ручек: 200 гр варено говедско или јунешко месо, овошје.
Вечера: Шолја јогурт.
Осми ден
Појадок: Чај, 100 гр немасно сирење.
Ручек: 200 гр варено говедско или јунешко месо, овошје.
Вечера: Меко варено јајце, сезонска салата.
Девети ден
Појадок: Црно кафе без шеќер, шолја млеко.
Ручек: Салата од зелка и морков, 250 гр варено пилешко месо.
Вечера: Две јајца, шолја исецкан морков со малку путер.
Десети ден
Појадок: Рендани моркови со сок од лимон,чај.
Ручек: Пржена или варена риба (250 гр), шолја сок од домати.
Вечера: Овошје по избор.
Единаести ден
Појадок: Црно кафе без шеќер, шолја млеко.
Ручек: 150 гр тврдо сирење, 3 големи варени моркови прелиени со масло, едно меко варено јајце.
Вечера: Шолја јогурт.
Дванаести ден
Појадок: Црно кафе без шеќер,шолја млеко.
Ручек: Една голема тиква динстана на путер, 2 јаболка.
Вечера: Шолја јогурт.
Дополнителни напомени:
– Доколку имате редовни физички активности пред и после нив би требало да пиете јогурт ( по 2 дцл ).
– Секој ден треба да испиете по една чаша млеко во периодот кога сакате(најдобро кога ќе почувствувате глад.).
– Главен извор на протеини треба да биде посното месо и нискомасните млечни производи.
Извор: Kurir
Foto: Freepik