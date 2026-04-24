Ќерката на Лени Кравиц се сврши со поп-ѕвездата Хари Стајлс

По осуммесечна врска, поп-ѕвездата Хари Стајлс и актерката Зои Кравиц ја потврдија својата свршувачка.

Овој чекор доаѓа по низа јавни појавувања и интензивирање на нивната врска, која започна во август 2025 година, означувајќи значајна пресвртница во приватните животи на двајцата уметници по нивните претходни медиумски експонирани врски.

Врската помеѓу Хари Стајлс (32) и Зои Кравиц (37) започна во август 2025 година, кога парот беше забележан во Рим и Лондон. Иако на почетокот ја одржуваа својата приватност, нивната блискост брзо ескалираше. Клучни моменти во нивната врска вклучуваат:

Двајцата уметници зад себе имаат низа медиумски следени врски кои влијаеле на нивниот пристап кон оваа заедница. Зои Кравиц претходно беше во брак со Карл Глусман (2019–2021) и беше свршена со актерот Ченинг Тејтум до 2024 година.

Хари Стајлс, пак, беше поврзуван со личности како Тејлор Расел, Оливија Вајлд, Кендал Џенер и Тејлор Свифт. Оваа свршувачка се толкува како обид за создавање постабилен приватен живот, особено по изјавите на Стајлс за неговата желба за семејство и преиспитување на приоритетите по завршувањето на неговите интензивни турнеи.

