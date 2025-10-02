Ќерката на Лea Киш објави прва фотографија со сопругот – Се венчаа по само еден месец врска

Ќерката на водителката на Леа Киш, Сара Миа Јокиќ, ја објави првата фотографија со својот партнер, со кого неодамна се омажи по само месец и пол врска. За прв пат по свадбата, Сара објави фотографија со својот сопруг од одмор, на која позираат насмеани, а јасно е колку се среќни и заљубени.

Наследничката на водителката Леа Киш се омажи во тајност за воен пилот кон крајот на август. Сара Миа и нејзиниот партнер, воениот пилот Бранко Милојевиќ, ја организираа венчавката во кругот на семејството и пријателите.

Невестата блескаше во тесен фустан, кој се разлеваше од колена, додека младоженецот беше во униформа. Она што ги изненади сите беше информацијата дека ќерката на Леа Киш се омажила по само месец и пол врска.

Foto: Printscreen/Instagram/saramiajokic