Ќе ве шокира и насмее: Еве што мислат луѓето за време на секс

Сексот ретко изгледа како во филмовите. Телото и мозокот често не се синхронизирани, и додека уживаме во него, нашите умови можат да талкаат, да се смеат на себе или да нè потсетуваат на секојдневни ситници.

Ова се вистински мисли што ги имаат многу луѓе, но ретко ги кажуваат гласно.

„Дали ова ќе трае долго?“

Кога чувствувате дека сте некаде блиску до кулминација, исчекувањето и возбудата се измешани.

„Добро, ова е навистина добро чувство.“

Кога ќе престанеме да се грижиме и едноставно ќе уживаме во моментот.

„Како ли изгледам сега?“

Понекогаш нашите сопствени несигурности нè спречуваат целосно да се опуштиме.

„Те молам, не престанувај!“

Наједноставната и најискрена мисла за време на задоволство и поврзаност со партнерот.

„Зошто размислувам на пица?“

Мозокот може да избега во некомпатибилни теми во самиот момент на најголема страст.

„Дали веќе го пробавме ова?“

Рутина или љубопитност – во секој случај, тој бара освежување во искуството.

„Зошто сега има тишина?“

Тишината може да биде чудна, но и многу интимна ако двајцата се чувствуваат удобно.

„Не мора сè да биде совршено.“

Релаксацијата честопати носи најдобар секс и подлабока врска.

„Го обожавам чувството на блискост чувството на блискос со него/неа.“

Сексот не е само физички чин – емоциите се подеднакво важни.

„Дали сака да биде малку подиво?“

Жените често се прашуваат за тоа.

„Сега се чувствувам мирно.“

Интимноста не мора да биде огнена, понекогаш е тивка, топла и безбедна.

„Ова е нашиот момент.“

Совршенството не е важно – она што навистина е важно е автентичноста и заедништвото.

„Дали навистина сме тука?“

Понекогаш шокот и неверицата додаваат дополнителни емоции на моментот на страст.

„Дали ова ќе биде доволно добро?“

Сомнежот е природен, но честопати е непотребен кога фокусот е на чувството, а не на перформансите.

„Дали сум премногу бавен/брз?“

Контролата на темпото ретко запира – додека телото ужива, мозокот сè уште оценува.

извор:точка.ком.мк

фото:Freepik