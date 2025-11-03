Кататина Живковиќ за првпат проговори за блиска роднина која и го задала најтешкиот животен удар

За прв пат, пејачката Катарина Живковиќ без двоумење проговори за својата сестра, со која не зборува, а која ѝ го зададе најголемиот удар во животот.

Станува збор за нејзината братучетка од нејзиниот вујко, кој починал многу млад.

– Имав некого кого го гледав како свој, а мајка ми го гледаше тој човек не како да е братучетка, туку како да ја родила. Но, таа „сестра“ ме продаде, ме предаде, ме разочара, не ме забоде во грб, туку во срцето. Бевме неразделни. Каде што таа и јас. Не знам дали мојата лоша проценка боли повеќе или самото предавство.

– Таа е единствената личност, токму затоа што сум толку повредена, таа е единствената личност со која мислев дека нема понатамошна комуникација и на која ѝ посакував се најдобро во животот и која никогаш не помислила повторно да ме повика во својот живот, да праша за мене. Тоа значи дека многу ме повредила. Се случува, давам втора шанса и разговарам затоа што и јас грешев. Сепак, немаше место за разговор тука – откри видливо потресена Каќа.

– Многу тешко, многу тешко, токму затоа што ја сакав, токму затоа што не очекував такво нешто од неа, таа се покажа како негативец кон мене.

Како што открива Катарина, нејзината братучетка не ѝ го честитала раѓањето на нејзиниот син иако била свесна дека нејзината борба за мајчинство траела две години.

– Се борев за моето потомство две години. Не сум зборувала јавно за ова, но морам да бидам искрена затоа што можеби може да му помогне на некого. Тоа беа две години од мојот пекол. Кога немаш никаков проблем, а она што најмногу го сакаш не функционира, не можеш да го добиеш, а постојано добиваш прашања… Спасот го барав во други работи, патувања, работа… Не знаеја колку страдав и колку сакав да се исполнам како мајка, ништо друго не можеше да го замени тоа. Мислам дека ако тоа не ми се случеше мене, ќе можев нормално да продолжам со мојот живот. Тоа е навистина долга и тешка приказна.

– Жената е онаа што доживува разочарување барем еднаш месечно, која секогаш е виновна дури и кога не е… Одев и на психолог, со години го барав виновникот, во мајка ми, во партнерот, во себе, а суштината на моето чувство беше дека не можам да забременам. Најлошата борба беше со луѓето, каде имате право да ме нарекувате себична, да ме прашувате… Не коментирав ништо, па се покажа дека сум кариерист себична… И едноставно многу ме повреди да зборувам за тоа – изјави Катарина за „Хајп“.

фото:Instagram printscreen/katarina_zivkovic_official