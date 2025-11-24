Катарина Лазиќ заврши на инфузија – Сопругата на Дарко Лазиќ сподели објава на Инстаграм, еве што ѝ се случило

Катарина Лазиќ ги помина изминатите неколку дена со својот сопруг Дарко Лазиќ и ќерката Срна на Малта, каде што уживаа во потоплото време. Сега се вратија, а таа откри дека страда од главоболки.

Катарина Лазиќ објави фотографија од семејниот дом на која се гледа како е подготвен интравенски апарат за неа. Таа повика експерти да дојдат во нејзиниот дом за да го поврзат нејзиниот интравенски апарат.

– Се враќаш од одмор и те пречекува најлошата можна мигрена – напиша таа, откривајќи дека ќе ги одложи работните обврски за неколку дена.

Планира да се одмори и да остане во семејниот дом откако ќе заврши инфузијата за да се одмори и целосно да се опорави.

Иако Катарина „ ја стигна “ сега , неизбежно е дека поминала квалитетно време со своето семејство на Малта.

Нa патувањето и беше сѐ полно , а таа покажа дека нивната соба е веднаш над водата, додека се снимаше себеси како пие кафе на терасата.

foto: prentscreen/instagram/katarinalazic_24