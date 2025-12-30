Катарина Ивановска почна сопствен бизнис – еве што се впушти…

Познатата манекенка Катарина Ивановска ја завршува годината со нов почеток- бизнис почеток.

Пред неколку дена Катарина заедно со долгогодишна другарка отпочаа нова бизнис- издеја за продажба на накит.

Во еден од познатите трговски центри во Скопје, Катарина и другарката монтираа изложбен киоск каде изложија голем избор од парчиња накит. Ѓердани, нараквици, обетки, брошови… впрочем се’ од накит што една модерна и современа девојка и жена сака да има.

Свеченото отворење беше неодамна, а нивната пријателка, пејачката Тамара Тодевска јавно ги пофали и им честиташе преку социјалните мрежи.

Манекенството најверојатно оди во втор план, а бизниосот од продажбата во партнерство доаѓа како приоритет за Катарина Ивановска од почетокот на 2026 -та година.

Честитки и нека е аирлија!

