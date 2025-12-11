Каролина и Тамара и македонска народна музика на скопскиот плоштад „Македонија“ за  дочекот на Новата 2026-та година

Градоначалникот на Град Скопје, Орце Ѓорѓиевски, најави дека годинава ќе биде организирана голема новогодишна прослава на плоштадот „Македонија“. Скопјани и гостите на главниот град ќе ја дочекаат 2026 година со богата музичка програма во која ќе настапат исклучиво македонски изведувачи.

Според досега објавените информации, дел од музичката програма ќе ја сочинуваат врвни домашни имиња од естрадата. На сцената ќе се искачат Каролина Гочева и Тамара Тодевска, чиј репертоар традиционално привлекува голема публика, а вечерта ќе биде збогатена и со настапи на познати изведувачи на народна музика. Градот најави дека деталната програма, како и распоредот на настапите, ќе биде објавена во следните денови. Очекувањата се дека празничната атмосфера на главниот град ќе биде придружена со засилени безбедносни мерки, богата сценографија и спектакуларен огномет точно на полноќ.

Организаторите уверуваат дека Скопје подготвува достојна новогодишна забава со која граѓаните ќе го одбележат почетокот на новата година во позитивен и весел дух.