Карлеуша замина на „ремонт“ во Истанбул, ќе плати 20 илјади евра

Пејачката Јелена Карлеуша веќе неколку дена е во Истанбул, каде што отиде да се сретне со еден од најпознатите експерти во областа на естетската медицина.

Во Турција, таа е гостинка на д-р Јазан Селчук, кој ја покани на консултација.

Музичката ѕвезда ја посети клиниката, а се очекува дека во блиска иднина нивната средба ќе резултира со голема промена на лицето на Јелена.

Пејачката беше запознаена со најновите техники и постапката за лифтинг на лицето од страна на докторот и неговиот тим, на која сака да се подложи, со цел да се запре стареењето и да се подмлади нејзиниот изглед.

– Јелена отсекогаш избирала врвни експерти кога станува збор за естетски интервенции. Никогаш ништо не препуштала на случајот, па така е и овој пат. Иако нејзиниот распоред е доста густ, поради снимањето на „Ѕвездите на Пинк“ и последните подготовки за објавување на нови песни, таа најде неколку слободни дена за да отпатува во Истанбул, на лична покана од д-р Џазан Селчук – вели изворот за Ало.рс и додава:

– Се наоѓа во еден од најлуксузните хотели во новиот дел од градот. Доктор Џазан лично ѝ ја покажа својата клиника специјализирана за естетска медицина. Таа беше особено заинтересирана за новиот и револуционерен метод на лифтинг на лицето, на кој сака наскоро да се подложи. Кога ќе заврши интервенцијата, Ј.К. ќе изгледа барем 15 години помлада и, што е најважно, сè ќе изгледа што е можно поприродно – вели изворот, а потоа продолжува:

– Ова се процедури и техники на кои никој досега не се подложил во овој регион, а резултатите ќе бидат фантастични. Цената е околу 20.000 евра, но секое евро ќе вреди. Тие поминаа цел ден на консултации за убавина. Докторот и неговиот тим ѝ ја објаснија целата процедура од почеток до крај. Нивниот план е да го спречат стареењето колку што е можно повеќе, за да за две децении Јелена изгледа како денес – заклучува изворот.

– Бјути консултации со единствениот доктор Јазан Селчук во Истанбул – напиша пејачката на своите социјални мрежи.

фото:Instagram printscreen/mega.zvezda.jk