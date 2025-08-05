Карлеуша евакуирана по кусиот концерт: За група демонстранти таа е непосакувана во Лозница

Концертот на Јелена Карлеуша вчеравечер (15.08) во Лозница наместо за музика, за жал ќе се памети по она што се случи надвор од сцената.

Здружение на граѓани направи сцена додека Карлеуша ја изведува „Те носам во Абу Даби, ајде да бидеме сами малку“, активистите на видеото ги туркаат металните огради со обезбедувањето, а свирчињата се слушаат исклучително гласно.

View this post on Instagram A post shared by Udruženje građana “Ne damo Jadar” (@jadar_protiv_rio_tinta)

– Ситуацијата е многу напната, солзавец беше фрлен – наведуваат во описот на објавата.

Многу поголем број граѓани од присутните на концертот се собраа во непосредна близина на стадионот каде што се одржуваше концертот и свиркаа со свирчиња и вувузели.

Полицијата веднаш реагирала со опрема за разбивање на демонстрациите.

Во еден момент, Јелена Карлеуша се симна од сцената за да се тргне од групата и со голем број обезбедување отиде во првиот ред каде што беа децата за да може да пее.

Исто така, имаше видеа од полицијата како ја изнесува Карлеуша од концертот.

На социјалните мрежи и во регионалните медиуми се пишуваше дека концертот бил прекинат, но Јелена по едночасовениот концерт вели дека настапувала до самиот крај.

-Поради ужасните текстови и коментари полни со омраза од медиумите од Хрватска и Босна, кои, меѓу другото, лажеа дека сум го прекинала концертот, чувствувам потреба повторно да ја ставам оваа снимка на крајот од мојот концерт. Околу 20-тина платеници (со многу чуден изглед и акцент, како да не се од Србија) дојдоа со намера да го уништат концертот напаѓајќи жени и деца, но секако беа незначајни во споредба со прекрасните луѓе во публиката за кои го направив целиот концерт! Српскиот народ ќе ја надмине оваа криза и повторно ќе биде обединет, но не треба да заборавиме кои се наши пријатели и кои се наши непријатели кои навиваа за да бидеме лоши! Љубов за сите освен за оние чиј единствен „успех“ е напаѓање на жени, се огласи потоа Карлеуша преку својот Фејсбук профил.

фото:Facebook/ Jelena Karleusa