Калиопи објави фото спомени со Тоше и прати моќна порака

Тоше… Не можеме и нема да те преболиме, зборови кои 18 години наназад ги читаме најчесто за денот кога е неговиот роденден, но и денес, 16-ти октомври кога замина засекогаш кај ангелите.

Најголемата музичка ѕвезда што Македонија и Балканот некогаш ја имале замина прерано, но зад себе остави вечна светлина, која ниту времето, ниту тишината не можат да ја изгаснат.

Поп дивата Калиопи денес посвети посебна објава за Тоше во која вели:

-Откако си замина го обои октомври во најтажните бои…

Тоше…

За Тоше човек кога би почнал да говори ќе нема крај… Сите имавме по мал дел од него во нас,зошто човекот беше љубов и секого го хранеше со неговата насмевка и доблест преку неговата вера во Бога.

Сото спобените денес се албум на тага, но и тоа дека како што вели Опи, такви никогаш не избледуваат, само стануваат посилни со времето.

фото:Instagram printscreen/Kaliopi