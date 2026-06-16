„Какво тело“ – Џина Џиновиќ ја покори плажата во Барселона

На новите фотографии што ги објави на својот Инстаграм профил, убавата Џина Џиновиќ ќерката на Харис Џиновиќ покажа фигура што предизвика лавина од коментари на социјалните мрежи.

Ќерката на Харис и Мелина ужива во Барселона, а нејзиното тело никогаш не било поцврсто. Повитка од кога било, искапена и исончана на сонцето на медитеранскиот брег, младата инфлуенсерка Џина Џиновиќ позираше на карпите покрај морето и го привлече целото внимание. Нејзиното тело ги воодушеви следбениците, а ќерката на Харис и Мелина позираше „како да нема утре“, од повеќе агли.

Во тесно црно бикини, Џина го покажа своето тонирано тело и долги нозе, додека нејзиниот бронзен тен дополнително ја нагласи нејзината тонирана кожа, полни гради и рамен стомак.

Многумина забележаа дека таа значително ослабела во последните месеци, а нејзината фигура сега изгледа уште подефинирана и поатлетска. Фотографиите на кои е мокра, а кожата ѝ свети на светлото шпанско сонце, привлекоа посебно внимание.

Со футуристички визир и морска позадина, фотографиите изгледаат како сцена од модна кампања, а не како обичен одмор.

„ Какво тело!“, „Изгледа нереално“, „Барселона никогаш не била пожешка“, „Како си толку совршена?“, „Божица“, се само дел од коментарите што се редат под објавите.

Без да каже многу, Џина уште еднаш покажа дека знае како да привлече внимание. Исончана, самоуверена и во одлична форма, таа ги остави своите следбеници да се прашуваат која е тајната на нејзината импресивна фигура и дали ова е нејзиното најдобро издание досега.