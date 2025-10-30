Како косата да ви порасне побрзо: Направете маска со состојки од фрижидерот

Маските за коса од јајца се стар рецепт што го користат жените за нега на коса, а популарноста на овој третман не е намалена ниту денес. Јајцата се лесно достапни намирници, а најважни во нивниот состав се протеините, но тие содржат јаглехидрати, масни киселини, витамини од групата Б, калциум и железо.

Жолчките од јајце содржат витамини А, Б, Д и Е. Витамините А и Е особено ја хранат сувата коса, враќајќи го нејзиниот сјај и волумен, а витаминот Д помага во негување на тенка кршлива коса, која е одговорна за одржување рамнотежа на калциум и фосфор. Витамините Б се одлични за стимулирање на циркулацијата на крвта во скалпот, бидејќи ги стимулираат фоликулите и растот на косата. Маската за раст, волумен и густина на влакната од јајца, во комбинација со мед и чичково масло. Рецептот е многу едноставен, ќе ја нахрани косата и ќе поттикне побрз раст. Можете да го применувате третманот двапати неделно.

Во сад изматете 2 јајца, потоа во смесата две лажици чичково масло. Измешајте ги сите состојки добро, тие треба да се комбинираат. Нанесете ја добиената маска на скалпот и темелно масирајте го коренот на косата.Распоредете од корените до краевите, потоа завиткајте ја косата во пунџа и ставете капа за капење. Држете ја маската околу еден час, а потоа нежно исплакнете со топла вода и шампон.

Постојат различни варијанти и комбинации на маски за коса со јајца. Вака се прави маска за јајца со лимон и маслиново масло против првут. За сува коса, се нанесува маска од јајца, рицинусово масло, мед и кефир.

извор:попара.мк

фото:Freepik