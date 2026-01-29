Како да создадете подобра работна атмосфера со колегите?

Лекцијата на Опра Винфри покажува зошто животот и работата имаат повеќе смисла кога ќе престанете да правите сè сами.

Повеќето професионалци ги поминуваат своите денови фокусирани на перформанси, рокови, задачи и добро извршување на работата што ќе биде забележана. Тоа е нормално, но има една занемарена вистина за работата (и животот воопшто) што не се појавува во описите на работните места. Работата е попријатна и честопати оди подобро – кога е споделена.

Споделување во човечка смисла – кога му дозволувате некој да ви се доближи, им давате признание на другите и уживате во напредокот заедно, наместо сами. Оваа идеја јасно се гледа во приказната што Опра Винфри често ја раскажува за растењето во Мисисипи и лекцијата што ја научила рано во животот.

„Ви велам, ако направите нешто за да го направите некого друг посреќен, тоа е речиси како да ви се враќа стократно. Како дете научив дека чоколадото има подобар вкус ако имам некого на кого можам да му кажам: ‘Вкусно е, нели?’“

Ова е едноставна приказна. Сега да ја примениме на работното место, каде што го поминуваме поголемиот дел од нашето време.

Работата не е замислена како соло спорт

Кога луѓето сè чуваат за себе – идеи, заслуги, стрес, победи – работата станува трансакциска. Сепак, кога вработените споделуваат, дури и на мали начини, нешто се менува во атмосферата. Довербата расте. Енергијата се зголемува. Луѓето се чувствуваат помалку сами во нивната секојдневна борба.

Како изгледа тоа во секојдневната работа?

Споделувањето гради врска без дополнителен напор

Не ви е потребен тим билдинг за да создадете врска. Споделувањето детали за тежок проект, вклучувањето на некого или едноставното кажување: „Еве на што работам“, им помага на другите да се чувствуваат вклучени. Гради заедница. Вклученоста, дури и неформалната, ги намалува тензиите и недоразбирањата.

Споделувањето на заслугите ја зајакнува соработката

Истакнувањето на придонесот на колегата, особено кога не морате, прави повеќе отколку само да ги прави да се чувствуваат добро. Испраќа порака за пофалба, почит, лојалност и праведност. Луѓето се повеќе спремни да помогнат кога знаат дека нивните напори нема да останат незабележани.

Помагањето на другите ја подобрува вашата работа

Ова е делот што Опра го истакнува дека луѓето често го потценуваат. Кога ги поддржувате другите и нудите повратни информации, време или охрабрување, тоа ви користи на многу начини. Помага да се зајакнат културните вредности како што се емпатијата, дарежливоста и лидерскиот пристап базиран на служење на другите.

Сето ова не бара титула, авторитет или дозвола. И е бесплатно. Конечно, еве неколку начини како можете да споделувате со колегите и соработниците:

– Споделувајте информации наместо да ги чувате за себе.

– Кажете „Благодарам“ гласно, немојте само да го мислите тоа.

– Вклучете некого во победата наместо да ја присвојувате.

– Проверете како е колегата кога изгледа дека е преоптоварен.

– Вклучете ги другите во секојдневното донесување одлуки.

– Споделете ја заслугата со тимот.

Чоколадото има подобар вкус кога имате со кого да го споделите. Истото важи и за работата. Забележете како тоа го менува не само денот на другата личност, туку и вашиот.

фото: freepik

izvor: kurir