Кајли Џенер и актерот Тимоти Шаламет привлекоа најголемо вниемие на Светското првенство, особоно нивните сончни бакнежи (видео)

Актерот Тимоти Шаламет и неговата партнерка, ријалити ѕвездата Кајли Џенер, го привлекоа вниманието со појавување на финалето на Светското првенство помеѓу Аргентина и Шпанија.
Двојката го следи натпреварот од трибините, а фотографите ги фатија како се бакнуваат.
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Шаламет носи сина маица со долги ракави од „Адидас“, додека Џенер носи црна облека и очила за сонце.
Актерот и ријалити ѕвездата долго време ја криеја својата врска подалеку од очите на јавноста, но од неодамна се појавуваат заедно почесто на големи настани. Фотографиите од нивниот бакнеж од финалето брзо се проширија на социјалните мрежи.
Timothée Chalamet ve Kylie Jenner, Dünya Kupası finaline birlikte geldi.
• Kylie Jenner’ın kalçasına büyütme işlemi yaptırdığı görüldü. pic.twitter.com/FH2qqBq8R9
— Gossip Magazin (@gossipmagazinn) July 19, 2026
Финалето на Светското првенство привлече многу познати гости, а Шаламет и Џенер беа меѓу паровите кои привлекоа најголемо внимание на трибините.
фото:Instagram printscreen/chicksintheoffice