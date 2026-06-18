Јована Јеремиќ ги воодушеви следбениците со ново видео на Инстаграм во кое танцува и се допира во мини здолниште (видео)

Водителката Јована Јеремиќ ги воодушеви Србите со ново видео на Инстаграм во кое танцува, се извиткува и се допира, сето тоа во сино мини здолниште без градник.

Водителката Јована Јеремиќ, позната по тоа што никогаш не ја остава публиката рамнодушна, овој пат се надмина себеси.

Таа објави видео на Инстаграм во кое танцува, се извиткува и го допира своето исончано тело, а можеме да видиме и дека не носи градник бидејќи во еден момент ја спушти камерата до деколтето.

Во најкратката сина мини фустан, која едвај ги покриваше нејзините атрибути, Јована се опушти во ритамот на музиката, а еден момент кога седна беше доволен за да ги запали социјалните мрежи и да ја разбуди имагинацијата на следбениците.

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Мажите што ја следат на социјалните мрежи веднаш почнаа да го поставуваат истото прашање – дали водителката ја заборавила и долната облека? Бидејќи во еден момент водителката се наведнува и ги допира нејзините нозе, еден корисник на Инстаграм напиша дека „зумирал“ за да види дали има гаќички на себе.