Јосипа Каримовиќ повторно измами воздишки од својата армија обожаватели: Цицлестата „тигрица“ ќе ве остави со падната вилица! (ВИДЕО)

Хрватската старлета Јосипа Каримовиќ повторно успеа да ги измами воздишките од својата армија обожаватели.

Сопственичката на профилот на „Онли Фанс“ страницата за возрасни се фотографирала на една плажа, но најпрвин додека седи во ресторанот, пред да го соблече фустанот под кој носеше костим за капење.

Деколтето уште тогаш и ги откри бујните облини на најпопуларната хрватска старлета, па малкумина околу неа можеа да останат рамнодушни на оваа возбудлива глетка.

Сепак, она што е уште пожешко дојде подоцна, откако Јосипа не им остана должна на обожавателите за многу попровокативно видео, во кое старлетата остана одблизу да ги снима бујните облини само по тигрести бикини!

Шлагот на возбудата сепак дојде следниот ден, кога костимот беше променет. Истиот модел, само друга боја дезен и глетка од која паѓа вилицата и ви се темни среде сончев ден!

Убаво погледнете, брутално предизвикувачки и ултравозбудливо, зарем не?

Фото и видео: Инстаграм/josipa_karimovicc